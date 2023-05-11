Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in dün gece Golden State Warriors'a karşı sakatlandıktan sonra kafa travması durumundan kurtulduğu ve şimdi "çok daha iyi" olduğu bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Davis'in Batı yarı finallerinin dün gece oynanan 5. maçında Warriors'a karşı geçirdiği beyin sarsıntısının etkisinin geçtiğini ve yıldız oyuncunun "çok daha iyi" durumda olduğunu söyledi.



Davis, dördüncü çeyreğin ortalarında Kevon Looney'den gelen bir dirsek teması sonrasında, soyunma odasına tekerlekli sandalye ile giderek endişe verici bir görüntü ortaya koymuştu.



AD karşılaşmayı 23 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı.





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