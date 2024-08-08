David de Gea'nın yeni adresi netleşiyor!

Temmuz 2023'ten beri boşta olan 33 yaşındaki kaleci David de Gea, Fiorentina'ya transfer olmak üzere.

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David de Gea'nın yeni adresi netleşiyor!
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08 Ağustos 2024 20:35
Temmuz 2023'ten beri boşta olan 33 yaşındaki kaleci David de Gea'nın yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; David de Gea'yı kadrosuna katmak üzere.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

İtalyan ekibi, İspanyol futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. De Gea, Fiorentina'dan 3 milyon euro maaş alacak.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca 664 maça çıktı ve 223 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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