Darüşşakafa, uzatmada kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında normal süresi 74-74 eşitlikle biten müsabakanın uzatma periyodunda Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u son saniye basketiyle 88-85 yendi.



Darüşşafaka Lassa'nın 9. galibiyetine ulaştığı ligde Aliağa Petkimspor 12. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Karşılaşmanın başında 9-2 üstünlük yakalayan konuk ekip karşısında Prewitt ve Chery'nin 3 sayılık basketleriyle etkili olan Aliağa Petkimspor, rakibini yakalayıp, 6. dakikada Aldridge'in basketiyle farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 18-11. Aliağa Petkimspor, periyodu 22-18 önde bitirdi.



İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 23-22 üstünlük kuran Darüşşafaka Lassa, son 5 dakikasına 31-30 önde girdiği devreyi 41-37 galip tamamladı.



Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyodun son 4 dakikasına 52-52 eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra 5-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, son çeyreğe 60-58 galip durumda girdi.



Dördüncü periyotta aradaki farkı 8 sayıya kadar (72-64) çıkaran rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, bitime 42,6 saniye kala Aldridge'in 3 sayılık basketiyle 74-73 öne geçmesine karşın, normal süre 74-74 eşitlikle sona erdi.



Uzatma periyoduna Doğuş ve McCullough'ın 3 sayılık basketleriyle başlayıp, 80-74 üstünlük kuran Darüşşafaka Lassa karşısında Aliağa Petkimspor, bitime 2,4 saniye kala Chery'nin 3 sayılık basketiyle 85-85 eşitliği yakaladı. Darüşşafaka Lassa, son saniyede McCullough'ın 3 sayılık basketiyle müsabakadan 88-85 galip ayrıldı.



Salon: ENKA



Hakemler: Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon



Aliağa Petkimspor: Chery 19, Dorukhan Engindeniz 4, Prewitt 27, Aldridge 10, Simmons 8, Booth 12, Ege Arar, Meriç Kuntker 2, Nusret Yıldırım 3



Darüşşafaka Lassa: Starks 2, Doğuş Özdemiroğlu 23, McCullough 11, Ercan Osmani 20, Olaseni 8, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 3, Canberk Kuş, Mooney 9, Hakan Sayılı 2, White 10, Berke Atar



1. Periyot: 22-18



Devre: 37-41



3. Periyot: 60-58



Normal süre: 74-74





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