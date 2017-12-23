Darüşşafaka, Trabzonspor'a karşı son periyotta açıldı!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka, ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmadan Darüşşafaka 88-73 galip ayrıldı.Karşılıklı basketlerle tempolu bir şekilde geçen ilk çeyrekten Trabzonspor 29-27 üstün ayrıldı.İkinci çeyrekte ise Darüşşafaka savunmasını sertleştirdi ve devreye 53 - 49'luk üstünlükle girdi.Üçünccü periyotta da çekişme devam ederken son periyoda 68-64 Daçka üstünlüğü ile girildi.Son çeyrekte savunmasını sertleştirip hızlı hücumlarla sayı bulan Darüşşafaka sahadan 88-73'lük galibiyetle ayrıldı.Darüşşafaka bu skorla 7. galibiyetini alırken, Trabzonspor 9. mağlubiyetini aldı.