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Darüşşafaka, Trabzonspor'a karşı son periyotta açıldı!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka, kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Kaynak: Sporx.com
Darüşşafaka, Trabzonspor'a karşı son periyotta açıldı!
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23 Aralık 2017 14:59
 

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka, ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmadan Darüşşafaka 88-73 galip ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle tempolu bir şekilde geçen ilk çeyrekten Trabzonspor 29-27 üstün ayrıldı.

İkinci çeyrekte ise Darüşşafaka savunmasını sertleştirdi ve devreye 53 - 49'luk üstünlükle girdi.

Üçünccü periyotta da çekişme devam ederken son periyoda 68-64 Daçka üstünlüğü ile girildi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştirip hızlı hücumlarla sayı bulan Darüşşafaka sahadan 88-73'lük galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka bu skorla 7. galibiyetini alırken, Trabzonspor 9. mağlubiyetini aldı.

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