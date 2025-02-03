Darüşşafaka Lassa, Manisa Basket'i deplasmanda geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda normal süresi 82-82 eşitlikle sona eren müsabakada, Manisa Basket'i uzatma periyodunda 96-86 mağlup etti. Müsabakanın başında 5-0'lık seri yakalayan Manisa Basket, Besson ve White Jr.'ın etkili oyunuyla ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin başında Manisa Basket'ten Acuil ve Besson'un sayılarına Darüşşafaka Lassa, Tinkle ve Smith ile cevap verdi. Baskısını arttıran konuk ekip maçın 15. dakikasına Moore'nin sayısıyla 33-32 önde girdi. Kalan dakikalarda Darüşşafaka Lassa, Brajkovic ve Moore'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 46-36 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, Brajkovic ve Moore ikilisinden bulduğu sayılarla maçın 25. dakikasına 56-47 önde girdi. Kalan dakikalarda Manisa Basket baskısını arttırsa da konuk ekip, rakibinin sayılarına Moore ve Smith ile cevap verdi. Etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Lassa periyodu 66-61 önde bitirdi.



Dördüncü periyot çekişmeli başladı. Ev sahibi ekip Chiozza'nın 3 sayı çizgisinin arkasından etkili atışıyla beraberliği yakaladı: 69-69. Bu bölümde etkili savunma yapan Manisa Basket, son 5 dakikaya Yunus Emre Sonsırma'nın sayısıyla 72-69 önde girdi. Kalan dakikalarda baskısını arttırarak oyunu ele alan Darüşşafaka Lassa Appleby ile öne geçti: 82-79. Manisa Basket, son saniyede Saben Lee ile bulduğu sayıyla 82-82 eşitliği yakalayarak, müsabakayı uzatma periyoduna taşıdı.



Uzatma periyoduna etkili başlayan konuk ekip, 6-0'lık seri yakaladı. Baskılı oyununa devam eden Darüşşafaka Lassa, Brajkovic, Gach ve Moore ile bulduğu sayılarla müsabakadan 96-86 galip ayrıldı.



Salon: Muradiye



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök



Manisa Basket: Pickett 2, Acuil 4, Saben Lee 21, Besson 12, Yunus Emre Sonsırma 9, Chiozza 7, Leon Apaydın 2, Thomas 10, White Jr. 19



Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Muhaymin Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık Sezgün 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Gach 4, Ege Demir 2, Smith 13



1. Periyot: 25-16



Devre: 36-46



3. Periyot: 61-66



Normal süre: 82-82



Beş faulle çıkan: 44.18 Tinkle (Darüşşafaka Lassa)







