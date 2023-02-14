Darüşşafaka, İspanya'da galibiyet arıyor

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia takımıyla karşılaşacak.
Murcia şehrindeki Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Darüşşafaka, grupta oynadığı 2 maçı da kazanamadı. UCAM Murcia ise 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İki ekibin geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynaması planlanan maç, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.
Murcia şehrindeki Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Darüşşafaka, grupta oynadığı 2 maçı da kazanamadı. UCAM Murcia ise 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İki ekibin geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynaması planlanan maç, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.
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