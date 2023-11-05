Dario Saric: 'Muhteşem bir gece'

Antalyaspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ev sahibi ekipte Dario Saric, konuştu.



Dario Saric yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten harika bir maç oynadık. Ben takımıma bir adım attığımda onlar da bana hemen karşılık veriyor. Takım olarak performansımızı etkiliyoruz. Bugün bir gol attım ve sonra 2 gol daha attık." dedi.



Ayrıca, "Muhteşem bir gece ve muhteşem bir galibiyet. Böyle devam etmek istiyoruz. Nuri Şahin bana çok yardımcı oluyor. Kariyerinden bir şeyler öğretiyor bana. Beni pozitif etkiliyor. Nuri Şahin'e minnettarım." ifadelerini kullandı.



