Danimarka'nın eski kaptanına kanser teşhisi!

Danimarka Milli Takımı'nın eski kaptanı ve Panathinaikos'ta 10 yıl forma giyen Rene Henriksen'e kemik iliği kanseri teşhisi kondu.
Bu hastalığın çok nadir bir şekilde ortaya çıktığı ve ölüm riskinin yüksek olduğu belirtildi.
"HAYATIMIN MAÇINA ÇIKIYORUM"
Hastalığı hakkında açıklama yapan 48 yaşındaki Henriksen, "Son maçımı sahada oynadığımı düşünmüştüm. Şimdi hayatımın maçına çıkıyorum. Gerekli gücü kendimde bulmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.
Kulüp takımlarında 189 maça çıkan Rene Henriksen, Danimarka Milli Takımı'nın formasını 66 kez terletti.
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Bu hastalığın çok nadir bir şekilde ortaya çıktığı ve ölüm riskinin yüksek olduğu belirtildi.
"HAYATIMIN MAÇINA ÇIKIYORUM"
Hastalığı hakkında açıklama yapan 48 yaşındaki Henriksen, "Son maçımı sahada oynadığımı düşünmüştüm. Şimdi hayatımın maçına çıkıyorum. Gerekli gücü kendimde bulmaya kararlıyım" ifadelerini kullandı.
Kulüp takımlarında 189 maça çıkan Rene Henriksen, Danimarka Milli Takımı'nın formasını 66 kez terletti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın