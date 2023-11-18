Danimarka, Slovenya'yı yendi ve Almanya biletini kaptı!

EURO2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka, Slovenya ile karşılaştı.



Danimarka'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmeye hak kazandı.



Danimarka'nın golleri 26. dakikada Maehle ve 54. dakikada Delaney'den geldi. Slovenya'nın golü 30. dakikada Janza'dan geldi.



Galatasaraylı Victor Nelsson, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Grubun bir sonraki maçında Danimarka, Kuzay İrlanda ile oynayacak. Slovenya ise 3. sıradaki Kazakistan ile oynayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU