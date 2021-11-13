Danimarka ilk golünü yedi, Katar biletini aldı

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup ederek Katar vizesi almayı başardı.

, Fotoğraf; EPA
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Danimarka ilk golünü yedi, Katar biletini aldı
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13 Kasım 2021 00:45
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi.

Parken Stadı'nda oynanan maçı Danimarka 3-1 kazanarak Dünya Kupası biletini almayı başardı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Skov Olsen eşitliği bozarken ilk yarı 1-0 Danimarka üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunu istediği gibi tutan Danimarka, 63'te Bruun Larsen ile farkı ikiye çıkardı. 89'da Olsen, attığı golle farkı bire indirse de 90+3'te Maehle'nin golü skoru 3-1 olarak tayin etti.

Öte yandan Trabzonsporlu Cornelius, 68'de forma giydi.

Grupta geride kalan 9 maç sonunda Danimarka, bu maçta da gol yemeyerek kalesini bir kez daha gole kapatmayı başardı.

Bu sonuçla Danimarka, gruptaki son maçlar öncesinde 27 puana yükseldi, Faroe Adaları ise 4 puanda kaldı.


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