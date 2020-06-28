Danijel Aleksic: "Ali Palabıyık, bu kadar ucuz kartlar göstermemeli"

Başakşehir'in hücum oyuncusu Danijel Aleksic, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Danijel Aleksic: 'Ali Palabıyık, bu kadar ucuz kartlar göstermemeli'
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28 Haziran 2020 23:17
Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol atan Danijel Aleksic, mücadele sonrası konuştu.

Danijel Aleksic karşılaşma sonrası "Sonuçta rakibimiz Galatasaray ve iyi takım. İlk yarı top onlardaydı ve biz sonra olayı dengeledik. İkinci yarı daha fazla pozisyona girdik ama oyunu kopartamadık. Genele bakarsak, 1-1 adil bir sonuç." dedi.

Hakem Ali Palabıyık'ın çıkardığı kartları da eleştiren Aleksic, "Danijel Aleksic: "Ali Palabıyık, bize çok kolay kartlar gösterdi. Böylesi büyük bir rakiple oynarken, bu kadar ucuz kartlar gösterilmemeli." diye konuştu.



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