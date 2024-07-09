Daniel Theis, New Orleans Pelicans'ta

Serbest oyuncu Daniel Theis'in, New Orleans Pelicans'la tek yıllığı 3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Daniel Theis, New Orleans Pelicans'ta
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09 Temmuz 2024 15:10
Serbest oyuncu Daniel Theis'in, New Orleans Pelicans'la tek yıllığı 3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pelicans'ın Jonas Valanciunas'ın serbest oyuncu döneminde ayrılacağını öngörerek, yaz dönemine pivot ihtiyacıyla girdiğini söyledi.

Geçen sezonu Indiana Pacers'tan takasının ardından LA Clippers'la tamamlayan Theis, takımla çıktığı 69 maçta 16,9 dakikada 6,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakalamıştı.

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