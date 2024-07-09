Serbest oyuncu Daniel Theis'in, New Orleans Pelicans'la tek yıllığı 3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamayı kabul ettiği bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pelicans'ın Jonas Valanciunas'ın serbest oyuncu döneminde ayrılacağını öngörerek, yaz dönemine pivot ihtiyacıyla girdiğini söyledi.
Geçen sezonu Indiana Pacers'tan takasının ardından LA Clippers'la tamamlayan Theis, takımla çıktığı 69 maçta 16,9 dakikada 6,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakalamıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pelicans'ın Jonas Valanciunas'ın serbest oyuncu döneminde ayrılacağını öngörerek, yaz dönemine pivot ihtiyacıyla girdiğini söyledi.
Geçen sezonu Indiana Pacers'tan takasının ardından LA Clippers'la tamamlayan Theis, takımla çıktığı 69 maçta 16,9 dakikada 6,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakalamıştı.
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