İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a veda ettikten sonra Trabzonspor'a transfer olan Daniel Sturridge'e ilk yarıda gösterdiği performansın ardından talip çıktı.Trabzonspor'da 9 lig maçında forma giyen ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki İngiliz golcü, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 3 gol attı. Sturridge, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 maçta ise bordo-mavili takımı katkı sağlayamadı. Ancak Trabzonspor'da kısa sürede uyum sağlayan ve performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Daniel Sturridge'e Aston Villa ve Marsilya talip oldu.İngiliz basını, yaz aylarında da Aston Villa ve Marsilya'nın gündeminde yer alan Sturridge için, iki kulübün bu kez ısrarlı davranacağını öne sürdü. Yaz transfer döneminde başka isimlere öncelik veren Aston Villa ve Newcastle'ın Ocak transfer döneminde hücum hattını güçlendireceği ve Sturridge için görüşme yapacağı duyuruldu.Ayrıca Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in Leicester City'den Kelechi Iheanacho, Fulham'dan Aleksandar Mitrovic ve Hull City'den Jarrod Bowen'ı da istediği duyuruldu. Ancak Iheanacho'nun Leicester'dan ayrılmak istemediği, Fulham'ın da Mitrovic'i bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Hull City'nin ise Jarrod Bowen için 23 milyon euro istediği için Aston Villa'nın Sturridge'e yöneleceği vurgulandı.Bu arada kısa bir süre önce "Premier Lig'e dönmeyi düşünüyor mu?" sorusuna yanıt veren Daniel Sturridge "Trabzonspor'da iki aydır oynuyorum ve 'Premier Lig'e dönecek misin?' sorularının neden sorulduğuna anlam veremiyorum. Anı yaşıyorum, gelecek neler getirir bilemem." açıklamasını yapmıştı.