Daniel Podence: "Maç için sabırsızlanıyorum"

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Daniel Podence, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Daniel Podence: 'Maç için sabırsızlanıyorum'
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17 Nisan 2024 18:41
Olympiakos'un Portekizli golcüsü Daniel Castelo Podence, maça çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Podence, ilk maçta arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti.

Zor maçların oyuncusu olduğunu kanıtlamak adına önemli bir maça çıkacağını dile getiren Podence, "Geçen sefer arkadaşlarım beni aratmadı. Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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