Dan Agyei: 'Galatasaray'a çok iyi çalıştık'

Kocaelispor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü atan Dan Agyei açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Dan Agyei "Zor maç olacağını biliyorduk. Biz de kaliteli takımız. Buna göre çalıştık. 3 puan almayı başardık." dedi.



Dan Agyei ayrıca "Çok harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız güçlü şekilde bizi desteklediler. Bu da galibiyetimizde önemli bir etkendi." ifadelerini kullandı.



