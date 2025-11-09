Dan Agyei: 'Galatasaray'a çok iyi çalıştık'

Kocaelispor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü atan Dan Agyei açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Dan Agyei "Zor maç olacağını biliyorduk. Biz de kaliteli takımız. Buna göre çalıştık. 3 puan almayı başardık." dedi.
Dan Agyei ayrıca "Çok harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız güçlü şekilde bizi desteklediler. Bu da galibiyetimizde önemli bir etkendi." ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren Dan Agyei "Zor maç olacağını biliyorduk. Biz de kaliteli takımız. Buna göre çalıştık. 3 puan almayı başardık." dedi.
Dan Agyei ayrıca "Çok harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız güçlü şekilde bizi desteklediler. Bu da galibiyetimizde önemli bir etkendi." ifadelerini kullandı.