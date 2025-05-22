22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
3-2UZS
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-0
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-0
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-2

Damien Comolli'den Miha Zajc açıklaması!

Fenerbahçe'den ayrılan ve Fransız ekibi Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor. Toulouse'un Başkanı Damien Comolli, konu ile ilgili açıklama yaptı.

calendar 22 Mayıs 2025 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Damien Comolli'den Miha Zajc açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiraladığı Sloven orta saha Miha Zajc'ın Fransız ekibindeki geleceği netleşti.

Daha önce Fenerbahçe'de de görev almış olan ve şu anda Toulouse'da başkanlık yapan Damien Comolli, Zajc için kararlarını duyurdu.

Comolli yaptığı açıklamada,"Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Oyuncumuz gelecek ay Fenerbahçe'ye geri dönecek." dedi.

Öte yandan Comolli, kiralık olarak takıma transfer olan Ümit Akdağ'ın da Alanyaspor'a geri döneceğini duyururken, Djibril Sidibe ve Joshua King'in sözleşmeleri uzatmak için iki deneyimli oyuncuyla da görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

GOL - ASİST KATKISI YOK

Bu sezon Toulouse ile 19'u lig toplamda 22 maça çıkan Miha Zajc, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Sloven Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

 

 

 

 

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.