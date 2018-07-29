Dame N'Doye, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra coştu!

Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag forması giyen'un eski forveti, Aalborg'uyendikleri maçta şov yaptı.N'Doye, ilk 23 dakikada 3 gol atarken hat-trick yapmayı başardı ve maçın yıldızı oldu. Kopenhag'ın diğer golü ise 90+2'de Fischer'dan geldi.33 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da toplam 63 lig maçına çıkarken sadece 10 gol atabilmişti. 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen N'Doye, bir sezonda en fazla 5 gol atmıştı.