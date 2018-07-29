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Dame N'Doye, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra coştu!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Kopenhag'a transfer olan Dame N'Doye, takımının Aalborg'u 4-0 yendiği maçın ilk 23 dakikasında hat-trick yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Dame N'Doye, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra coştu!
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29 Temmuz 2018 21:17
Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag forması giyen Trabzonspor'un eski forveti Dame N'Doye, Aalborg'u 4-0 yendikleri maçta şov yaptı.

N'Doye, ilk 23 dakikada 3 gol atarken hat-trick yapmayı başardı ve maçın yıldızı oldu. Kopenhag'ın diğer golü ise 90+2'de Fischer'dan geldi.

33 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da toplam 63 lig maçına çıkarken sadece 10 gol atabilmişti. 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen N'Doye, bir sezonda en fazla 5 gol atmıştı.

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