Dame N'Doye, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra coştu!

Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag forması giyen Trabzonspor'un eski forveti Dame N'Doye, Aalborg'u 4-0 yendikleri maçta şov yaptı.
N'Doye, ilk 23 dakikada 3 gol atarken hat-trick yapmayı başardı ve maçın yıldızı oldu. Kopenhag'ın diğer golü ise 90+2'de Fischer'dan geldi.
33 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da toplam 63 lig maçına çıkarken sadece 10 gol atabilmişti. 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen N'Doye, bir sezonda en fazla 5 gol atmıştı.
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N'Doye, ilk 23 dakikada 3 gol atarken hat-trick yapmayı başardı ve maçın yıldızı oldu. Kopenhag'ın diğer golü ise 90+2'de Fischer'dan geldi.
33 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da toplam 63 lig maçına çıkarken sadece 10 gol atabilmişti. 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen N'Doye, bir sezonda en fazla 5 gol atmıştı.
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