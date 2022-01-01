Dallas'ın istediği ikili Doncic + Gobert!

Batı Konferansı'nda playoff yapması beklenen ancak beklenen galibiyet sınırının altında kalan Utah Jazz, takımın kemik kadrosunda değişime gidebilir.



Quin Snyder'ın geleceği sorgulanırken, bir diğer geleceği sorgulanan konu ise Donovan Mitchell ile Rudy Gobert ortaklığı. Utah Jazz'ın Donovan Mitchell'ı hiçbir koşul altında takaslamayacağı düşünülürken, Rudy Gobert ise takas penceresi tekrar açıldığında piyasada olacak.



Rudy Gobert için şimdiden en çok istekli olan takımın Dallas Mavericks olduğu belirtildi. Luka Doncic'i takasladığından bu yana etrafına ona uygun takım kurmaya çalışan Mavs, Rudy Gobert ile birlikte hem ikili oyunlarda, hem de savunmada daha güçlü olmayı hedefliyor.



Fransız pivot için kulislerde adı geçen bir diğer takım ise uzun süredir pivot arayan Toronto Raptors. Kanada takımının Rudy Gobert için etkili bir takas paketi hazırlayabileceği de belirtildi.



