Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Etap Tarih Başlangıç Bitiş Mesafe (km) 1A 5 Ocak Al Ula Al Ula 28 1 6 Ocak Al Ula Al Henakiyah 414 2 7 Ocak Al Henakiyah Al Duwadimi 463 3 8 Ocak Al Duwadimi Al Salamiya 438 4 9 Ocak Al Salamiya Al-Hofuf 299 5 10 Ocak Al-Hofuf Shubaytah 118 6 11-12 Ocak Shubaytah Shubaytah 626 Dinlenme 13 Ocak - - - 7 14 Ocak Riyad Al Duwadimi 483 8 15 Ocak Al Duwadimi Hail 458 9 16 Ocak Hail Al Ula 417 10 17 Ocak Al Ula Al Ula 371 11 18 Ocak Al Ula Yanbu 480 12 19 Ocak Yanbu Yanbu 175

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, cuma günü başlayacak.Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 5. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.Bu yıl 46. kez düzenlenen ralli, Al Ula'daki ilk etapla başlayacak ve 19 Ocak'ta Yanbu'daki 12. etapla sona erecek.Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 7 bin 891 kilometreye ulaşan 2024 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında 4 bin 727 kilometre yol kat ederek şampiyonluk için mücadele edecek.Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgeleri ziyaret edecek.Bu sene yeni bir konsept uygulanacak Dakar Rallisi'ne iki günlük maraton etap eklendi.Sürücülerin, iki gün sürecek 6. etapta geceyi geçirmek için saat 16.00'ya kadar 8 kamp alanından birine ulaşması gerekecek.Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi gün 07.00'de tekrar yola koyularak 626 kilometrelik etabı tamamlayacak.Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot unvanını elinde bulunduruyor.Peterhansel, otomobilde 8, motosiklette 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde Arjantinli Kevin Benavides kazandı. Al-Attiyah beşinci, Benavides ise ikinci kez organizasyonda şampiyon oldu.Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.Otomobilde İspanyol Carlos Sainz, motosiklette Avustralyalı Toby Price ve Büyük Britanyalı Sam Sunderland gibi eski şampiyonlar da rallide yer alacak.1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 32 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.2024 Dakar Rallisi'nde 12 etap şu şekilde: