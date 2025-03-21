Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, Toronto Raptors karşısında alınan 117-114'lük galibiyetin geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



Curry, potaya yaptığı sert bir penetre sonrası dengesiz düşerek sırt üstü yere düştü. Bir mola sırasında soyunma odasına yönelen Warriors yıldızına, maç sonrası röntgen çekildi.



"Umarım ciddi bir şey değildir, ancak şu anda görüntüleme yapılıyor," diyen Warriors başantrenörü Steve Kerr, maç sonu basın toplantısında süreci değerlendirdi.



Sakatlanmadan önce sahada kaldığı sürede Curry, 6/8 isabetle 17 sayı ve 2 ribaund kaydetti.



37 yaşındaki Curry, Salı günü Bucks karşısında alınan galibiyette dinlendirilmişti.



Warriors, All-Star arasından bu yana müthiş bir form grafiği yakalayarak oynadığı 14 maçın 12'sini kazandı.



Bu sezon 24.3 sayı, 6.1 asist, 3.3 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla oynayan tecrübeli oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



