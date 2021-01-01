Curry: "Warriors'ın yaz planlarında herhangi bir 'pürüz' yok"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Warriors'ın yaz dönemi planlarında bir "pürüz" olmadığını söyledi.



Warriors, önümüzdeki birkaç sezonda bir NBA şampiyonluğu kazanmak için Curry, Klay Thompson ve Draymond Green etrafında bir takım kurmayı umuyor ve bu ölü sezon dönemi bu hedefe ulaşmak için en önemli süreç gibi görünüyor.



Curry, Warriors'ı tekrar şampiyonluk adayı bir takım haline getirmek için, takas söylentileri ve serbest oyuncu hedefleriyle dolu ölü sezon planları hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Sabırlı olduğumuzu biliyorum. Bob (Myers) ve Joe (Lacob) ile konuşmuştuk, son birkaç hafta içinde Koç (Steve) Kerr ile de görüşmüştüm. İşler herhangi bir pürüz olmadan gidiyor, öyle söyleyeyim."



Warriors için gelecek sezon için ilk değişiklik, sakatlıklarla dolu iki sezonun ardından Klay Thompson'ın dönüşü olacak. Aynı zamanda takım, Kelly Oubre Jr. sınırsız bir serbest oyuncu olacağı için, kendisinin geleceği hakkında bir karar vermek zorunda kalacak.



Ayrıca birkaç iddia, ekibin Pascal Siakam ve Kevin Love gibi oyuncular için bir takas paketi oluşturmaya çalışacağını da öne sürmüştü.



