NBA, Golden State Warriors guardı Stephen Curry'nin 'Kareem Abdul-Jabbar Sosyal Adalet Şampiyonu Ödülü'nü kazandığını duyurdu.



Adını efsanevi Los Angeles Lakers oyuncusundan alan ödül, Abdul-Jabbar'ın medeni haklar, siyahilerin güçlendirilmesi ve ırksal eşitlik üzerine paylaştığı mesajı en iyi somutlaştıran oyuncuya verilen bir ödül olarak biliniyor.



Curry, oy haklarını, sporda cinsiyet ve ırk eşitliğini ve yetersiz hizmet alan topluluklarda gıda kıtlığını savunan çalışmaları göz önüne alınarak ödüle layık görülen isim oldu.



Geçtiğimiz yıl Curry, ilerici ve yenilikçi girişimlerini destekleyen bir konu olan sporda toplumsal cinsiyet eşitlik üzerine bir tez yazdığı Davidson Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Curry ayrıca, Howard Üniversitesi'ndeki erkek ve kadın golf takımlarını finanse etmek için 6 milyon dolar bağışlamış ve Michelle Obama'nın "When We All Wote" isimli kampanyasının eş başkanı olarak görev yapmıştı.



Ödül, Abdul-Jabbar, National Urban League başkanı ve CEO'su Marc Morial ve NBA başkan yardımcısı Mark Tatum'dan oluşan bir komite tarafından oylandı.



Curry dışında Dallas Mavericks guardı Reggie Bullock (2022) ve Carmelo Anthony (2021) de geçmişte bu ödülü kazanan isimlerdi.