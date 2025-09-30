30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Curry, Butler ve Green'den Jonathan Kuminga'ya destek!

Golden State Warriors'ta yeni sezon öncesi Jonathan Kuminga'nın sözleşme belirsizliği gündemdeki yerini korurken, takımın önde gelen isimleri Media Day'de genç forvete destek mesajları gönderdi.

calendar 30 Eylül 2025 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond Green, Kuminga'nın yokluğunun hazırlık sürecini zorlaştırdığını belirtirken, oyuncunun hâlâ Warriors'ta kalmak istediğine inandığını vurguladı:
"Bir takım arkadaşının burada olmaması her zaman can sıkıcıdır… Ama ben onun hâlâ burada olmak istediğini düşünüyorum. Kontrat görüşmeleri işin doğasında var, bir taraf her zaman daha fazlasını ister. Bu durum bir oyuncunun değeri ya da bağlılığıyla ilgili değil, tamamen işin pazarlık kısmı."

Jimmy Butler ise Kuminga'nın mutluluğunu öncelediklerini ve sürecin sakin bir şekilde çözülmesi gerektiğini dile getirdi:
"Hepimiz JK'i seviyoruz. Hepimiz onun mutlu olmasını istiyoruz. Bunun çözülmesini umuyoruz, ama bırakmamız gereken yer burası; Kuminga ile organizasyonun kendi arasında çözmesi gereken bir süreç. Biz sadece ona saygı duyar ve yanında oluruz."


Takım kaptanı Stephen Curry de belirsizliğin büyütülmemesi gerektiğini belirtti:
"Durumu olduğundan daha farklı göstermemek lazım. Bu, önümüzdeki bir süreci çözmeye çalışan bir takım meselesi. Ben sadece takım arkadaşlarımı dinlerim, ajanlara ya da dışarıdan gelen başka seslere değil."

Üç tecrübeli ismin ortak mesajı, Kuminga'nın Warriors için değerli bir parça olduğu ve sürecin sağduyulu biçimde yönetilmesi gerektiği yönünde oldu. Takım içinde oluşan birliktelik vurgusu, sezon başında Golden State'in saha dışındaki gündemleri aşarak oyuna odaklanma isteğini ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
