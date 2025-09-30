Golden State Warriors'ta yeni sezon öncesi Jonathan Kuminga'nın sözleşme belirsizliği gündemdeki yerini korurken, takımın önde gelen isimleri Media Day'de genç forvete destek mesajları gönderdi.
Draymond Green, Kuminga'nın yokluğunun hazırlık sürecini zorlaştırdığını belirtirken, oyuncunun hâlâ Warriors'ta kalmak istediğine inandığını vurguladı:
"Bir takım arkadaşının burada olmaması her zaman can sıkıcıdır… Ama ben onun hâlâ burada olmak istediğini düşünüyorum. Kontrat görüşmeleri işin doğasında var, bir taraf her zaman daha fazlasını ister. Bu durum bir oyuncunun değeri ya da bağlılığıyla ilgili değil, tamamen işin pazarlık kısmı."
Jimmy Butler ise Kuminga'nın mutluluğunu öncelediklerini ve sürecin sakin bir şekilde çözülmesi gerektiğini dile getirdi:
"Hepimiz JK'i seviyoruz. Hepimiz onun mutlu olmasını istiyoruz. Bunun çözülmesini umuyoruz, ama bırakmamız gereken yer burası; Kuminga ile organizasyonun kendi arasında çözmesi gereken bir süreç. Biz sadece ona saygı duyar ve yanında oluruz."
Takım kaptanı Stephen Curry de belirsizliğin büyütülmemesi gerektiğini belirtti:
"Durumu olduğundan daha farklı göstermemek lazım. Bu, önümüzdeki bir süreci çözmeye çalışan bir takım meselesi. Ben sadece takım arkadaşlarımı dinlerim, ajanlara ya da dışarıdan gelen başka seslere değil."
Üç tecrübeli ismin ortak mesajı, Kuminga'nın Warriors için değerli bir parça olduğu ve sürecin sağduyulu biçimde yönetilmesi gerektiği yönünde oldu. Takım içinde oluşan birliktelik vurgusu, sezon başında Golden State'in saha dışındaki gündemleri aşarak oyuna odaklanma isteğini ortaya koydu.
