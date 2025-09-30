Golden State Warriors'ta yeni sezon öncesi Jonathan Kuminga'nın sözleşme belirsizliği gündemdeki yerini korurken, takımın önde gelen isimleri Media Day'de genç forvete destek mesajları gönderdi.Kuminga'nın yokluğunun hazırlık sürecini zorlaştırdığını belirtirken, oyuncunun hâlâ Warriors'ta kalmak istediğine inandığını vurguladı:ise Kuminga'nın mutluluğunu öncelediklerini ve sürecin sakin bir şekilde çözülmesi gerektiğini dile getirdi:Takım kaptanıde belirsizliğin büyütülmemesi gerektiğini belirtti:Üç tecrübeli ismin ortak mesajı, Kuminga'nın Warriors için değerli bir parça olduğu ve sürecin sağduyulu biçimde yönetilmesi gerektiği yönünde oldu. Takım içinde oluşan birliktelik vurgusu, sezon başında Golden State'in saha dışındaki gündemleri aşarak oyuna odaklanma isteğini ortaya koydu.