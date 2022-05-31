Cumhurbaşkanı'ndan Arda Güler'e övgü

ARDA GÜLER'DEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda ülkemizin genç sporcularıyla bir araya geldi.Fenerbahçeli Arda Güler, bu buluşmada söz aldı ve "" açıklamasını yaptı.Arda Güler'e haklılık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "" yanıtını verdi.Sakatlık haberine üzülen Cumhurbaşkanı, "" temennisinde bulundu.Arda Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Genç futbolcu, paylaşımında,ifadelerini kullandı.