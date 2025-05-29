Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Karagümrük'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1'nci Lig Play-Off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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