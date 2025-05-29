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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Karagümrük'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayınladı.

calendar 29 Mayıs 2025 23:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Karagümrük'ü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1'nci Lig Play-Off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


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