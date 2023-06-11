Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe tebrik mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2023 23:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahce 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı Arda Güler'in de bulunduğu görsele de yer verdi. 



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery