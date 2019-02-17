Çukurova'dan 74 farkla galibiyet geldi!

Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk kovalayan Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında İstanbul Üniversitesi'ni ağırladı.
İlk çeyrekte farkı 19 sayıya kadar çıkaran ev sahibi, soyunma odasına ise 56-24 öne gitti.
Savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Çukurova Basketbol, maçı 120-46 kazanarak galibiyet serisini 19'a çıkardı.
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İlk çeyrekte farkı 19 sayıya kadar çıkaran ev sahibi, soyunma odasına ise 56-24 öne gitti.
Savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Çukurova Basketbol, maçı 120-46 kazanarak galibiyet serisini 19'a çıkardı.
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