Cuesta adım adım Rusya'ya!

Yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Transfer edilmesi beklenen oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel oyuncuların da geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Daha önce Alvaro Morata'yı Como'ya, Frankowski'yi Rennes'e gönderen Sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
CUESTA YOLCU
Sports24'ün haberine göre Rus ekiplerinden Spartak Moskova, Carlos Cuesta için Galatasaray'a 6+2 milyon Euro önerdi. Kolombiyalı stopere ise 1.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunuldu.
Cuesta'nın, bu hafta Rus ekibiyle sözleşme imzalamak adına Moskova'ya gitmesi bekleniyor.
BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VAR
Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyor.
Oyuncunun Rus ekibine gitmeye daha sıcak olduğu bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maçta süre alabildi.
Transfer edilmesi beklenen oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel oyuncuların da geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Daha önce Alvaro Morata'yı Como'ya, Frankowski'yi Rennes'e gönderen Sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
CUESTA YOLCU
Sports24'ün haberine göre Rus ekiplerinden Spartak Moskova, Carlos Cuesta için Galatasaray'a 6+2 milyon Euro önerdi. Kolombiyalı stopere ise 1.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunuldu.
Cuesta'nın, bu hafta Rus ekibiyle sözleşme imzalamak adına Moskova'ya gitmesi bekleniyor.
BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VAR
Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyor.
Oyuncunun Rus ekibine gitmeye daha sıcak olduğu bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maçta süre alabildi.