18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Cuesta adım adım Rusya'ya!

Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Carlos Cuesta için Galatasaray'a teklif yaptı.

calendar 19 Ağustos 2025 08:10 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 08:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cuesta adım adım Rusya'ya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Transfer edilmesi beklenen oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel oyuncuların da geleceği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Daha önce Alvaro Morata'yı Como'ya, Frankowski'yi Rennes'e gönderen Sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

CUESTA YOLCU


Sports24'ün haberine göre Rus ekiplerinden Spartak Moskova, Carlos Cuesta için Galatasaray'a 6+2 milyon Euro önerdi. Kolombiyalı stopere ise 1.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunuldu.

Cuesta'nın, bu hafta Rus ekibiyle sözleşme imzalamak adına Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VAR

Öte yandan Vasco da Gama'nın da savunma oyuncusunu ile yakından ilgileniyor.

Oyuncunun Rus ekibine gitmeye daha sıcak olduğu bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla 9 maçta süre alabildi.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.