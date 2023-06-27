Cuadrado, Juventus'tan ayrılıyor

Juventus ile sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado, İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalamayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cuadrado, Juventus'tan ayrılıyor
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27 Haziran 2023 19:06
8 sezondur Juventus forması giyen Juan Cuadrado, Juventus'a veda etmeye hazırlanıyor. 

Juventus ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız oyuncu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı reddetti. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre yıldız isim, önümüzdeki günlerde serbest kalacak ve istediği takıma imza atabilecek. 

FENERBAHÇE MASADA 

Cuadrado'ya birçok avrupa kulübünün ilgisi olduğu belirtilirken bu kulüplerden birisi de Fenerbahçe.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Kolombiyalı yıldız oyuncu için 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. 

Cuadrado'nun şu an için gelen tekliflere cevap vermediği ve kendisine yapılacak tüm teklifleri dinlemek istediği belirtiliyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıkan Cuadrado 4 asist ve 2 gollük katkı sağlamıştı

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