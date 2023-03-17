Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fransız teknik adam Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Crystal Palace'ta Patrick Vieira dönemi sona erdi
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17 Mart 2023 15:26
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi.

Crystal Palace Kulübü, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.

 

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