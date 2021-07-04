Crystal Palace'ı Vieira çalıştıracak

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Fransız Patrick Vieira oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Crystal Palace'ı Vieira çalıştıracak
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04 Temmuz 2021 16:12
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Patrick Vieira oldu.

Geçen sezonun sonunda görevden ayrılan Roy Hodgson'ın yerine 45 yaşındaki Fransız teknik adam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasıyla dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Arsenal formasıyla da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise ABD'nin New York City ve Fransa'nın Nice takımlarında görev yaptı.


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