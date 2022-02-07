Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyona ulaştı

Instagram hesabı 400 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kişi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyona ulaştı
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07 Şubat 2022 02:44
Cristiano Ronaldo, sahalarda kırdığı rekorlarına sosyal medyada devam ediyor.

Portekizli süperstar, sosyal medya platformu Instagram'ın en yüksek takipçili kişisi rekorunu geliştirdi. Kişisel Instagram hesabı 400 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kişi oldu.

Instagram platformunda en yüksek takipçi sayılı insanı Cristiano Ronaldo'yu ikinci sıradan takip eden isim 309 milyon takipçiyle Amerikalı ünlü medyatik isim Kylie Jenner olurken üçüncü sırada 306 milyon takipçiyle Lionel Messi oldu.

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