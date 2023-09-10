Cristiano Ronaldo depremzedelere otelini açtı

Cristiano Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo depremzedelere otelini açtı
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10 Eylül 2023 01:35
Son güncelleme 10 Eylül 2023 01:39
Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı. Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısının 1000'leri aştığı resmi kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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