Cristiano Ronaldo: 'Babalarınızın sözünü dinleyin'

Cristiano Ronaldo, Dubai'de yaptığı açıklamada sağlıklı yaşam ve genel hayat görüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İnsanlar için hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunun bir kez daha altını çizen Cristiano, "Gençlere tavsiyem şudur; Sağlığınızdan vazgeçmeyin! Gençlere vücutlarına nasıl bakacaklarını, yeterince su içmeyi, iyi uyumayı, egzersiz yapmayı, babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz çünkü onlar iyi tavsiye verir" sözlerini kullandı.



Portekizli yıldız uzun süre daha futbol oynamayı düşündüğünü belirterek, "İyi örnekleri takip etmeliyiz. Bildiğiniz gibi yakında 37 yaşıma giriyorum, bunun sebebi de vücuduma iyi davranmam. Bizler sporcuyuz ve gençlere de bu şekilde örnek olmalıyız." diye konuştu.





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