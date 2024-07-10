Crespo'dan Mourinho itirafı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Crespo'dan Mourinho itirafı
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10 Temmuz 2024 19:46
Fenerbahçe'de Rayo Vallecano'daki kiralık sözleşmesinin ardından takıma geri dönen Miguel Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi çalışmaları değerlendiren Portekizli orta saha oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse çalışmalar zor geçiyor. Çok fazla antrenman yapıyoruz ve bunların şiddeti yüksek. Herkes en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. İsteğimiz ve arzumuz sezona iyi başlamak." dedi.

Jose Mourinho ile çalışmasını da değerlendiren Crespo, "Bir futbolcu olarak, Mourinho ile çalışmaktan mutluyum. Kendisi çok büyük bir teknik adam. Dünyadaki en iyi teknik adamlardan birisi. Bu yüzden mutluyum. Elimden geldiğinde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

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