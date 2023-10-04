Golden State Warriors'ın yeni guardı Chris Paul, Warriors'ta muhtemel bench rolüne açık olduğunu söyledi.



Kariyerinde oynadığı takımlarda her zaman ilk beşte başlamış olan Paul, Warriors'ta maçlara benchten dahil olma olasılığına açık olduğunu belirtti.



CP3, 2008 yılında Olimpiyat takımında oynadığı sırada benchte kalmayı kabul etme isteğinin altını çizerek, kazanma konusundaki kararlılığını şu ifadelerle vurguladı:



"Aslında 2008'deki Olimpiyat takımında benchten gelme fırsatım olmuştu ve gayet iyi gitmişti. Beni tanıyan herkes kazanma odaklı olduğumu bilir. Bu yolda takıma yardımcı olmak için elimden geleni yaparım."



Paul'un Warriors'taki rolünün ayrıntıları henüz belirlenmemiş olsa da, 38 yaşındaki oyuncu takımın antrenör kadrosunun ve oyuncularının en iyi yaklaşımı belirlemek için görüşmelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi:



"Yaz boyunca beraberdik ve bence sezon içinde takımımızın kazanmasına yardımcı olacak her şeyi yapmaya hazır olacağız. Bana kalırsa tüm kariyerim boyunca bunu göstermeye ve kanıtlamaya çalıştım."



