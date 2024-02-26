Eski NBA süperstarı DeMarcus Cousins, 12 yılın ardından NBA'le "işinin bittiğini" söyledi.



Bir zamanlar NBA'in önde gelen uzunlarından biri olarak kabul edilen Cousins, iniş ve çıkışlarla dolu çalkantılı bir kariyerin ardından yakın zamanda ligden emekli olduğunu resmen duyurmuştu.



Henüz 33 yaşında olmasına rağmen Cousins, basketbolun ötesindeki hayattan duyduğu memnuniyeti ve spor dışındaki yeni fırsatları keşfetme arzusunu dile getirerek, NBA yolculuğundaki bölümü kapatmaya karar verdiğini açıkladı:



"NBA'de iyi vakit geçirdiğimi biliyorum. Bunu tekrar gerçekleştirmeye çalıştığım bir nokta da vardı. Ama şu anda hayatımda bulunduğum yer, basketbolun dışında olup bitenleri düşününce, oldukça iyi bir nokta.



Gelecekte olacaklar için heyecanlıyım. Ligde geçirdiğim 12 sene, hayatımdaki küçük bir bölüm veya bölümlerdi. Ve bir sonraki bölümde beni nelerin beklediğini görmek için ise hazırım."



Cousins'ın bu kararı, yıllardır sakatlıklarla mücadele etmesi ve bir NBA kadrosunda istikrarlı bir rol bulma mücadelesinin ardından geldi. Tamamen sağlıklı olmasına ve Porto Riko ve Tayvan'daki dönemler de dahil olmak üzere ABD dışındaki liglerde yeteneklerini sergilemesine rağmen, Cousins, NBA'in 30 takımının hiçbirinde yer bulmayı başaramamıştı.





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