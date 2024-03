Eski NBA oyuncusu DeMarcus Cousins, Anthony Davis ile geçmişte New Orleans Pelicans'taki ortaklığının "Tim Duncan ve David Robinson ikilisi kadar dominant" olabileceğini söyledi.



Pelicans'ta Davis'le geçirdiği zamanı LA Clippers yıldızı Paul George'un 'Podcast P' isimli podcast'inde değerlendiren Cousins, ortaklıklarının Duncan ve Robinson'ın San Antonio Spurs'te kurduğu efsanevi ortaklık seviyesine ulaşmış olabileceğine inandığını belirtti:



"Gerçekten özel işler yapabilirdik çünkü kendisi kariyerimde birlikte çalıştığım en yetenekli adamdı. Ve kariyerimde her zaman birlikte savaşa girebileceğim bir adam istiyordum. Kendi kendime, 'Çok özel işler yapabiliriz. İkimizin de farklı becerileri var. Lig daha önce böylesini görmedi' demiştim.



Her şey yolunda gitseydi, kesinlikle Tim Duncan-David Robinson tipinde bir ikili olabileceğimizi düşünüyordum. Bence o derece dominanttık ama çok kısa ömürlüydük. Fakat yine de kısa sürede ortaya koyduğumuz şeyler harikaydı."



Pelicans ekibi Cousins'ı 2017'nin son takas günü öncesinde kadrosuna kattığında, genç yıldızları Davis'in yanında sağlam bir forvet ikilisi yaratmayı amaçlamış, ancak ikilinin ömrü, Cousins'ın Aşil tendonunu kopararak 2017-18 sezonunu kapatmasıyla sona ermişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU