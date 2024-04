Costica Buceschi: ''Son dakikaya kadar savaştık''

2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında Karadağ'a 30-28 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, açıklamalarda bulundu.



Costica Buceschi, "Taraftarlarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşan bir takım gördü." dedi.



Buceschi, Yenişehir Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmelerine rağmen iyi oynadıklarını söyledi.



Özellikle son on dakika çok top kaybettiklerini belirten Buceschi, "Bunun sebebi maçın ilerleyen dakikalarındaki yorgunluğumuz olabilir. Karadağ iyi bir takım. Bugün çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar savaşan bir takım gördü." ifadelerini kullandı.



Buceschi, bugün 16 oyuncularının tamamıyla oynadıklarına işaret ederek, "Skor ürettiler ve savaştılar. Aslı İskit'in Karadağ takımında arkadaşları var. Aslı'yı tanıyorlar. İkinci devre yorulunca onu biraz daha az kullandık. Aslı çok önemli bir oyuncu ama takımdaki bütün oyuncular değerli. Herkes elinden geleni yapıyor." diye konuştu.



Sırbistan ile grubun en zor maçına çıkacaklarını kaydeden Rumen çalıştırıcı, "Sırbistan ile deplasmanda oynayacağız. İkincilik için bizi yenmek isteyeceklerdir. İkinciliğe yükselmek için kazanmak zorunda. Bizim toparlanmak ve Sırbistan maçına hazırlanmak için üç günümüz var. Her top ve her puan için bugün olduğu gibi Sırbistan'da da savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



''1 FARKLA KAZANAN BİZ OLABİLİRDİK''



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Sporcularımız sonuna kadar mücadele etti, alabilirdik. İkinci yarı 3 tane 7 metre vardı kaçan. Eğer bunlar gol olsa maçı 1 farkla alan biz olacaktık." dedi.



Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Karadağ'a 30-28 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi bir atmosferde, çok iyi bir ekibe karşı zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.



Rize'nin milli takımına çok iyi sahip çıktığını belirten Kılıç, "Oyunun içerisinde koptuğumuz anlar oldu. Bu anlarda taraftarımız devreye girdi. Rize seyircisine teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar takımı desteklediler. Takımın oyunun içerisinde kalmasını sağladılar. Takımın son topa kadar mücadele etmesine yardımcı oldular." diye konuştu.



Kılıç, rakibin çok saygı duyulacak bir ekip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi, son olarak Avrupa üçüncüsü, dünya yedincisi olmuş, bizim ilk kez gitmeye çalıştığımız bir yarışmada defalarca mücadele etmiş bir ekibe karşı oynadık. Sporcularımız sonuna kadar mücadele etti, alabilirdik. İkinci yarı 3 tane 7 metre vardı kaçan. Eğer bunlar gol olsa maçı 1 farkla alan biz olacaktık. Sporun içerisinde bunlar var. Devam edeceğiz. Kaybedişlerin kazanılan zaferlerle arasında çok ince duvarlar vardır. Bu kaybediş büyük kazanışların başlangıcı olur inşallah."



Kılıç, gruptaki son maçlarında Sırbistan karşısında grup ikinciliği için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.





