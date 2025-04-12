Çorum FK'nin konuğu Manisa FK

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Atakan Akkaynak ve Erkan Kaş, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK ligde 48 puanla 11'nci, Manisa FK ise 38 puanla 17'nci sırada bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Atakan Akkaynak ve Erkan Kaş, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK ligde 48 puanla 11'nci, Manisa FK ise 38 puanla 17'nci sırada bulunuyor.