Çorum FK'nin konuğu Manisa FK

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'nin konuğu Manisa FK
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12 Nisan 2025 17:09
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Atakan Akkaynak ve Erkan Kaş, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.

Çorum FK ligde 48 puanla 11'nci, Manisa FK ise 38 puanla 17'nci sırada bulunuyor.

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