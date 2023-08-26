Çorum FK, Göztepe deplasmanından 3 puanla çıktı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, Göztepe deplasmanından 3 puanla çıktı
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26 Ağustos 2023 23:47
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Radomir Kokovic'in ekibi Göztepe ile Tahsin Tam'ın yönetimindeki Çorum FK karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 2-1 kazanırken goller; 1. dakikada Geraldo ve 15. dakikada Atakan Akkaynak'tan geldi. Ev sahibi Göztepe'nin tek golünü ise 18. dakikada Mame Diouf kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 6'ya yükseltirken, Göztepe 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanda Altay'a konuk olurken, Çorum FK evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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