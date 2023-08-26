Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Radomir Kokovic'in ekibi Göztepe ile Tahsin Tam'ın yönetimindeki Çorum FK karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 2-1 kazanırken goller; 1. dakikada Geraldo ve 15. dakikada Atakan Akkaynak'tan geldi. Ev sahibi Göztepe'nin tek golünü ise 18. dakikada Mame Diouf kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 6'ya yükseltirken, Göztepe 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanda Altay'a konuk olurken, Çorum FK evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 2-1 kazanırken goller; 1. dakikada Geraldo ve 15. dakikada Atakan Akkaynak'tan geldi. Ev sahibi Göztepe'nin tek golünü ise 18. dakikada Mame Diouf kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 6'ya yükseltirken, Göztepe 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanda Altay'a konuk olurken, Çorum FK evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.