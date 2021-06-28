Copa America'da 4 çeyrek finalist

Brezilya, Peru, Kolombiya ve Ekvador, B Grubu'ndan Copa America'da çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Copa America'da 4 çeyrek finalist
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28 Haziran 2021 09:52
2021 Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda ev sahibi Brezilya ile Ekvador 1-1 berabere kalırken, Peru, Venezuela'yı 1-0 yendi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Çeyrek finali önceden garantileyen ev sahibi Brezilya, gruptaki son maçında Ekvador ile karşılaştı. Brezilya, Eder Militao'nun 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ekvadorlu Angel Mena'nın 53. dakikada eşitliği sağladığı maçta başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Günün diğer maçında Peru, 48. dakikada Andre Carrillo'nun attığı golle Venezuela'yı 1-0 mağlup etti.

Son maçların ardından Brezilya, B Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı. Brezilya'nın ardından 7 puanlı Peru, 4 puanlı Kolombiya ve 3 puanlı Ekvador, çeyrek final biletini aldı. 2 puanla son sırada yer alan Venezuela ise turnuvaya veda etti.

Kupa Amerika'ya salı günü A Grubu'nda oynanacak Uruguay-Paraguay ve Bolivya-Arjantin maçlarıyla devam edilecek.


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