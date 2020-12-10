Conte ve kaptandan Inter'in elenme sebepleri

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in grup sonuncusu olarak elenmesinin yankıları sürerken teknik direktör Antonio Conte ve kaptan Samir Handanovic Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu.



Conte Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini turnuva boyunca hakem ve VAR konusundaki şanssızlıklarına bağlarken, "Shakhtar ile oynadığımız iki maçta da gol atamadığımıza inanamıyorum. Şampiyonlar Ligi boyunca VAR ve hakemler konusunda şanslı değildik. Gruptan çıkmak arzumuzun düşük olduğuna katılmıyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama olmadı." sözlerini kullandı.



Kaptan Handanovic ise yaptığı açıklamada takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmadıklarını söylerken, ""Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve Mönchengladbach'ın olduğu gruptan çıkmayı hak edecek maçlar çıkarmadık, bu gerçek. Bu turnuvaya hazır değildik. Ağlayacak vaktimiz yok Serie A ve İtalya Kupası'na odaklanmak zorundayız" diyerek konuştu.



