Conte bırakırsa ilk aday Allegri

Antonio Conte'nin yönetim eleştirisinin ardından Inter'den ayrılacağı ve ilk adayın ise Massimiliano Allegri olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Conte bırakırsa ilk aday Allegri
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03 Ağustos 2020 00:29
Serie A'da sezonu 2. bitiren Inter'de Conte'nin kulüp ynetiminden memnun olmadığı ve 20-21 sezonu öncesinde görevi bırakacağı iddia edildi.

İtalyan basınının iddialarına göre Conte'nin yönetim ile yapacağı toplantıda güvenoyu isteyeceği aksi taktirde görevi bırakacağı iddia ediliyor. Conte'nin yerine ise Massimiliano Allegri'nin getirileceği konuşuluyor.

Antonio Conte ligde oynanan son maçın ardından yönetimi basın önünde eleştirmiş ve "Kişisel olarka zor bir yılı geride bıraktım. Oyuncularımın ve benim yaptığımız işlerin değer gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbirimiz kulüpten beklediğimiz korumayı görmedik. Her alanda gelişmemiz gerekiyor. Büyük bir kulüp oyuncularını daha fazla korumalı. Başkan'la bir görüşme yapacağım" diye konuşmuştu.

Antonio Conte, özellikle koronavirüs arasından sonra beklenmedik puan kayıpları yaşarayarak ligi 2. sırad bitirmesine rağmen şampiyonluk için kritik puanlar kaybetmişti.



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