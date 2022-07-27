'Come To Beşiktaş' operasyonu!

Sol bek transferi için Beşiktaş atağa kalkarken siyah-beyazlı taraftarlar İngiltere'de oynayan Callum Styles için baskı yapmaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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'Come To Beşiktaş' operasyonu!
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27 Temmuz 2022 17:11
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından sol bek için arayış devam ederken, gündeme Callum Styles gelmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcunun sosyal medya hesabından "Come To Beşiktaş" diyerek transfer çağrısı yapıyor.

ISMAEL'İN TRANSFER LİSTESİNDE

Callum Styles, Championship ekibi Barnsley'de geçen sezon 46 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia ediliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

Barnsley ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 3.5 milyon euro değer biçiliyor. Styles dışında da futbolcularla Beşiktaş görüşmeler yapıyor. Genç oyuncu şu anda siyah-beyazlılar için alternatif bir isim olarak öne çıkıyor.



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