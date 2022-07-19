Colin Kazım Richards, Süper Lig'e dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu 36 yaşındaki Colin Kazım Richards'la anlaşma sağladı.



Haber Global'den Ecem Dinçkal'ın haberine göre; son olarak Championship ekibi Derby County'de forma giyen Kazım, İstanbul ekibiyle sözleşme imzalamak için birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.



Türkiye'de son olarak 2014'te Bursaspor forması giyen Kazım, resmi imzaların atılmasıyla 8 yıl sonra Karagümrük için Türkiye'ye dönecek. Kazım, Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Meksika, Fransa, Hollanda, Brezilya ve İskoçya'da da oynadı.



Geçen sezon Championship'te 23 maçta oynayan ve ilk 11'de 5 kez forma şansı bulan milli futbolcu, 3 gol attı.







