Phoenix Suns'ın eski sahibi Jerry Colangelo, Brooklyn Nets'in koçluk açısından görece deneyimsiz olan Steve Nash'i, takımın bir sonraki koçu olarak seçmesinin ardından adil işe alım uygulamaları hakkındaki endişeleri anlasa da, tecrübeli Afroamerikalı koçların gözden kaçırılmasından Phoenix'in eski yıldızını suçlamanın adil olmadığını düşündüğünü belirtti.



Colangelo, New York Daily News'ten Stefan Bondy'ye şunları söyledi:



"NBA'de orantısız sayıda siyahi koç olması onun hatası değil. Ona bir fırsat teklif edildi. Ve o da yetişkin bir adam, 'evet' demenin bazı spekülasyonlara neden olabileceğini veya yaratabileceğini anlamıştı. Ama bunu yapmaya istekliydi.



"(Nets genel menajeri Sean Marks) ile de kesinlikle aynı, Steve'i işe alırken muhtemel olarak düşüncelerinin ortaya çıkacağını biliyordu. Ama bunu yapmayı seçti. Bu yüzden bunu onurlandırmalısınız. Çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz ve her karar çok yakından incelenip, ırk konusu buna dahil ediliyor. Bazen haklı bir konu oluyor, bazen haksız."



Philadelphia 76ers'ın asistan koçu Ime Udoka veya Dallas Mavericks'in asistan koçu Jamahl Mosley gibi, ilk kez başantrenör olmak için ana aday olarak kabul edilen pek çok kişi, NBA kadrosunda yıllarca yardımcı koçluk deneyimi yaşamış olsa da, Nash, kariyerine 2013-14 sezonunda son verdiğinden beri bu tarz bir tecrübe geçirmemişti.



Kariyerinde iki kez MVP olan Nash, son yıllarda Golden State Warriors ile oyuncu geliştirme danışmanı olarak çalışmış, ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski, kendisinin varlığını "seyrek" olarak nitelendirmişti. Nash ayrıca, bir danışmanlık rolüne geçmeden önce 2019'a kadar Kanada erkek milli takımının genel menajerliğini yapmıştı.



"BU, İYİ BİR KUMAR"



Nihayetinde Colangelo, Nash'in işe alımına ilişkin kararın, Nets'in nasıl performans gösterdiğine bağlı olacağına inanıyor:



"Nash başarılı olursa, geriye bakıp hiç tecrübesi olmamasının önemi olmadığını söyleyebiliriz. Sıkıntı çekerse, kontrol edilmeyen kutucuğa bakarsınız ve 'peki, deneyimsizlik gerçekten ona mal oldu.' dersiniz. Yani bu bir bilinmeyen, büyük bir bilinmeyen. Bu bir kumar, ancak tüm niteliklerinden dolayı muhtemelen iyi bir kumar."



Colangelo, kalan koçluk pozisyonlarının "en iyi adaylar tarafından doldurulacağını - ve çoğu durumda muhtemelen müsait olan bu adayların, siyahi koçlardan oluşan gruptan geleceğini" umduğunu da sözlerine ekledi.



