Coentrao: 'Ronaldo bir canavar'

32 yaşındaki Fabio Coentrao, kariyerine ülkesi Portekiz'in takımı Rio Ave'de devam ediyor. Sol bek oyuncusu, 2011-2017 yılları arasında beraber oynadığı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Coentrao, Real Madrid'den tanıdığı Ronaldo için "tam bir canavar" dedi.



"RONALDO EN İYİSİ"



Sol bek oyuncusu açıklamasında; "Cristiano saf bir yetenek. Takım arkadaşlarıma hep, Ronaldo'nun nasıl çalıştığını görmeleri gerektiğini anlatırım. O sahada gerçek bir canavar ve tam tersine saha dışında harika bir insan ve harika arkadaşlığı var. Bunlar onu dünyanın en iyisi yapıyor." dedi.



Portekizli oyuncu, Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo ile beraber 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası kazandı.



