"Clippers, playofflarda Lakers'tan kaçmak için bilerek kaybetti" iddiası

LA Clippers'ın, Los Angeles Lakers'tan "kaçınmak" için normal sezon maçlarında "bilerek kaybetme" kararı aldığı iddia edildi.



NBA analisti Chris Broussard, Clippers ve Lakers ile ilgili ilginç bir ithamda bulundu.



Broussard'a göre Clippers, Lakers ile playoffların ilk turunda karşılaşmaya engel olmak adına, normal sezonun son maçlarını "kasıtlı olarak kaybetti":



"Shannon (Sharpe) ile, Clippers'ın Lakers'tan kaçınmak için maç kaybettiğine dair bir düşüncemiz vardı. Geçen hafta, bu konudan haberi olabilecek birine mesaj atmıştım ve 'Clippers'ın Lakers'tan kaçmak için bilerek kaybettiğini söylüyorlar. Buna asla inanamam. Doğru olamaz.' yazmıştım.



O kişi bana bunun tamamen doğru olduğunu ve hiç hoşuna gitmediğini söylemişti. 'Kötü karma' falan demişti. Ben de inanıyorum bu dediğine. Lakers'ı istemediler.



Konferans Finallerinde 'onlardan korkmazlardı' demiyorum, ama her ne sebeple olursa olsun, onlarla erken karşılaşmak istemiyorlardı. Bana söylenen bu."



Konferansı üçüncü sırada bitiren Clippers, şu anda aynı seride bulunduğu Dallas Mavericks'in 0-2 gerisinde yer alıyor. Lakers ise, Phoenix Suns'a karşı oynadığı seride 1-1 eşit durumda.



