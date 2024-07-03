LA Clippers'ın, bu yaz Charlotte Hornets'ın forveti Miles Bridges'i kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.



Los Angeles Times'tan Broderick Turner, Clippers'ın Bridges'i büyük olasılıkla Hornets'la imza-ve-takas anlaşması yaparak alması gerekeceğini ve Bridges'le yapılacak bir takasın Norman Powell ve Terance Mann ile birlikte bir draft seçimi kombinasyonunu içerebileceğini söyledi.



Bridges, geçtiğimiz sezon uzaklaştırma cezasından döndükten sonra 21 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bridges, Los Angeles'ta çocuklarının annesine gözlerinin önünde saldırmakla suçlandıktan sonra 2022-23 sezonunda forma giymemiş ve ayrıca 6 Ekim'de aile içi şiddete karşı koruma emrini ihlal, kabahatli çocuk istismarı ve kişisel mülke zarar verilmesi iddialarıyla toplam üç suçlamayla karşı karşıya kalmış, ancak bu suçlamalar delil yetersizliğinden dolayı düşmüştü.





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